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В Калининском и Заельцовском районах Новосибирска установят дорожные камеры за 20 миллионов рублей

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Камеры появятся на перекрестке улиц Дуси Ковальчук и Холодильной, а также на пересечении улиц Фадеева, Окружной и Рекордного переулка.

pxhere.com

В Новосибирске установят камеры фиксации нарушений правил дорожного движения в Калининском и Заельцовском районах, пишет НДН.инфо. Сейчас власти ищут подрядчика, стоимость контракта составит 20,4 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.

Согласно документации, камеры установят на перекрестке улиц Холодильной и Дуси Ковальчук, а также на пересечении улиц Фадеева, Окружной и Рекордного переулка.

Камеры будут фиксировать частые нарушения правил дорожного движения. Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 24 мая. На фиксацию камер должно уйти не более 40 дней.

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