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21 мая центр Новосибирска будет перекрыт из-за Крестного хода

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Крестный ход посвящен Дням славянской письменности и культуры.

pixabay.com

В Новосибирске 21 мая ограничат движение по центру города из-за Крестного хода. Соответствующий приказ опубликовали на сайте городской администрации.

Ограничения будут действовать во время сбора участников шествия и его проведения. Движение перекроют на улицах Октябрьской, Коммунистической, Советской, Свердлова и других. Кроме того, могут запретить парковку автомобилей на этих участках.

Крестный ход посвящен Дням славянской письменности и культуры. Он стартует в воскресенье в полдень от Вознесенского кафедрального собора к собору Александра Невского. Об этом сообщают на сайте Новосибирской митрополии русской православной церкви.

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