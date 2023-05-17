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Май-2023 стал для Новосибирской области самым холодным за последние несколько лет

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Об этом сообщила начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.

Начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова назвала май-2023 в Новосибирской области самым холодным за последние три года. В ночные часы большую часть месяца температура воздуха опускалась ниже 0.

Как сообщила эксперт изданию «МК в Новосибирске», температура воздуха в мае была на 1 градус выше нормальных показателей. Однако месяц выдался более холодным, чем в 2020, 2021 и 2022 годах.

В 2020-м в ночные часы в Новосибирской области было 0 градусов, днем — до +20. В 2021 году по ночам средняя температура воздуха не опускалась ниже +3 градусов, днем было больше +10 градусов. В мае прошлого года показатель составил +17 градусов днем и +5 по ночам.

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