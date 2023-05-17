Территория возле «Локомотив-Арены» в Новосибирске выставлена на торги

Мэрия Новосибирска выставили на продажу территорию комплексного развития около волейбольной арены «Локомотив-Арена», пишет НДН.инфо. Стартовая цена — 58 миллионов рублей. Об этом сообщил вице-мэр Алексей Кондратьев.

Сейчас на этой территории находится 60 частных домов, но в ближайшее время весь частный сектор подлежит расселению. После расселения на территории планируется масштабное строительство, отметил вице-мэр. Также в июне-августе запланированы торги еще по семи территориям. Сейчас на этой площади располагается 40 аварийных домов.

На данный момент мэрия города подписала три договора КРТ на сумму 66,6 млн рублей. Согласно документам, 20 частных домов и четыре аварийных дома подлежат расселению в течение 2023-2024 годов.

Еще один договор остается не заключенным. Право на заключение оценивают в 39,8 млн рублей. По этому договору предполагается расселить 8 домов, из них 6 — за счет инвестора-застройщика, 2 — за счёт бюджета. Стоимость расселения приблизительно оценивают в 40 миллионов рублей, и еще 240 миллионов вложит инвестор в развитие инфраструктуры.

Фото: 2ГИС