Андрей Травников и генконсул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь обсудили сотрудничество Китая и Новосибирской области

Делегация Китайской Народной Республики во главе с Генеральным консулом КНР в Екатеринбурге господином Цуй Шаочунем работает в Новосибирской области. Губернатор Андрей Травников во время рабочей встречи с членами делегации обсудил перспективы экономического сотрудничества нашего региона и КНР, ключевые направления для реализации новых совместных проектов.

Период пандемийных ограничений несколько сдерживал активность таких встреч. Хотя на уровне отдельных муниципалитетов взаимное общение продолжалось все эти годы в онлайн-режиме.

«Я рад вашему многодневному визиту в наш регион. Для меня важно обсудить статус нашего сотрудничества. С учётом и географического положения, и наших логистических и транспортных возможностей сотрудничество с такой большой страной, как Китай, для нас очень важно.