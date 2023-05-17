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Андрей Травников и генконсул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь обсудили сотрудничество Китая и Новосибирской области

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«С учетом и географического положения, и наших логистических и транспортных возможностей сотрудничество с такой большой страной, как Китай, для нас очень важно», — подчеркнул глава сибирского региона.

Делегация Китайской Народной Республики во главе с Генеральным консулом КНР в Екатеринбурге господином Цуй Шаочунем работает в Новосибирской области. Губернатор Андрей Травников во время рабочей встречи с членами делегации обсудил перспективы экономического сотрудничества нашего региона и КНР, ключевые направления для реализации новых совместных проектов.

Период пандемийных ограничений несколько сдерживал активность таких встреч. Хотя на уровне отдельных муниципалитетов взаимное общение продолжалось все эти годы в онлайн-режиме.

«Я рад вашему многодневному визиту в наш регион. Для меня важно обсудить статус нашего сотрудничества. С учётом и географического положения, и наших логистических и транспортных возможностей сотрудничество с такой большой страной, как Китай, для нас очень важно.

Приятно, что по прошлому году наш товарооборот значительно вырос – почти на 40 процентов. Баланс экспорта и импорта достаточно взвешенный, примерно равный. Готовы развивать сотрудничество и в экспортном направлении, и в приобретении нужных для нас товаров производства КНР, и, конечно же, всё, что связано с гуманитарной сферой, с культурой, с образованием – готовы поддержать все совместные проекты», — подчеркнул Андрей Травников.

Генеральный консул КНР в Екатеринбурге господин Цуй Шаочунь также акцентировал внимание на росте товарооборота между Россией и Китаем и отметил заинтересованность в продолжении сотрудничества Новосибирской области и КНР.

«Новосибирская область – крупнейший промышленный и научно-культурный регион не только в этом федеральном округе, мы считаем, что также и во всей России. И хотя в последнее время мы не так часто встречаемся, обмен письмами продолжается, сотрудничество развивается», — сказал господин Цуй Шаочунь.

Фото: nso.ru

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