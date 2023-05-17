Состоялась рабочая встреча Владимира Путина и Андрея Травникова

Андрей Травников отметил, что отрасли, которые набрали хорошие темпы в прошлом году, продолжают развиваться.

«Хочу подтвердить, что ситуация в экономике области по-прежнему стабильна. Такая важнейшая часть промышленности, как обрабатывающее производство, продолжает прирастать, и рост по итогам первого квартала превысил пять процентов. Я думаю, такая тенденция по году продолжится», – подчеркнул губернатор.

Он сообщил, что агропромышленный комплекс Новосибирской области по-прежнему занимает второе место в Сибири по объёму производства, и первое – по объёмам экспорта.

«Планы этого года не менее амбициозные. В регионе идёт посевная, площади посевов в этом году мы вновь увеличиваем, перейдём за планку в 2,3 млн гектаров и с учётом роста урожайности надеемся на хороший результат, лишь бы погода не подвела», — сказал Андрей Травников.

Не снижает регион и темпы реализации программ развития инфраструктуры, в первую очередь коммунальной. «Планы здесь тоже большие, в том числе и благодаря Вашим решениям. Мы их традиционно дополняем нашими областными программами.

Так, только по проекту «Чистая вода» по направлению с федеральным софинансированием на современные технологии водоподготовки в ближайшие два года переведем семь райцентров, это города и посёлки. А по областной программе ещё в 17 сельских населённых пунктах обеспечим качественное водоснабжение. Таким образом, к концу 2024 года почти сто процентов горожан в области и более 90 процентов селян будут получать качественную питьевую воду из систем централизованного водоснабжения», — доложил губернатор президенту.

Большая работа предстоит по газификации области. Благодаря программе социальной догазификации, поддержанной президентом, газ получат более 60 тысяч новосибирских семей. При этом за прошлый год уже было подключено около 4,5 тысячи домовладений.

Кроме того, в прошлом году регион с ПАО «Газпром» проработали возможность кратного увеличения объёмов программы газификации Новосибирской области на ближайшие пять лет. Объём инвестиций со стороны «Газпрома» в результате увеличен в девять раз. До 2028 года — дополнительно к ранее утверждённым планам — газ придёт в шесть отдалённых сельских районов области, это ещё 33 населённых пункта и 31 тысяча домохозяйств.

Что касается жилищного строительства, то в первом квартале зафиксирован прирост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а по итогам 2023 года регион должен перешагнуть отметку по вводу жилья в 2,5 млн квадратных метров.

«Только по социальной сфере план ближайших трёх лет ‒ построить и ввести 156 объектов, в том числе в образовании, на которое Вы, Владимир Владимирович, в январе особо моё внимание обратили. Поэтому докладываю: 23 школы на 15 тысяч мест уже в реализации на ближайшую трёхлетку, ещё минимум две ‒ в проектировании, и две мы планируем построить за счёт средств крупных жилищных застройщиков», — сообщил Андрей Травников.

Кроме того, губернатор рассказал президенту об успешном опыте внедрения Реабилитационного сертификата для участников СВО и о помощи подшефному Новосибирской области Беловодскому району ЛНР – программа согласована на ближайшие три года и обеспечена областным финансированием.