В Новосибирске до конца года ограничат движение по площади Будагова из-за строительства четвертого моста

На площади Инженера Будагова в Новосибирске на полгода ограничат движение транспорта. Это связано со строительством четвертого моста через Обь. Об этом сообщается в проекте постановления мэрии Новосибирска.

Временное ограничение движения путем сужения проезжей части также планируется на прилегающих к площади дорогах: улицах Большевистской, Ипподромской, Фабричной и на Красном проспекте.

Ограничения будут действовать с 1 июня по 31 декабря текущего года.