18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Новосибирске до конца года ограничат движение по площади Будагова из-за строительства четвертого моста

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Ограничения начнут действовать 1 июня.

pixabay.com

На площади Инженера Будагова в Новосибирске на полгода ограничат движение транспорта. Это связано со строительством четвертого моста через Обь. Об этом сообщается в проекте постановления мэрии Новосибирска.

Временное ограничение движения путем сужения проезжей части также планируется на прилегающих к площади дорогах: улицах Большевистской, Ипподромской, Фабричной и на Красном проспекте.

Ограничения будут действовать с 1 июня по 31 декабря текущего года.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: