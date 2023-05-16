Тысячу беспилотников запустят в небо над Новосибирской областью в рамках «Архипелага 2023»

Проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2023» пройдет в Новосибирской области с 28 июля по 7 августа. Тематика мероприятия – развитие беспилотных авиационных систем, проектов в сферах социального развития, экологии, преобразования городских пространств. За 10 дней интенсива в небо поднимется 1000 беспилотников различных типов и предназначения.

В рамках интенсива пройдет 200 соревнований для повышения престижности и обновления квалификаций, связанных с разработкой, производством и эксплуатацией беспилотных авиационных систем (БАС). Участие в них примут 1,5 тысячи человек разных возрастных групп: авиамоделисты и операторы дронов, команды от регионов, спасатели, представители технологических кружков, кванториумов и так далее. Соревнования состоятся по пяти тематическим направлениям: спортивное, технологическое, популярное, школьное и военно-тактическое. За 10 дней интенсива в небо поднимется 1000 беспилотников различных типов и предназначения.



Организаторами «Архипелага» выступают правительство Новосибирской области, Агентство стратегических инициатив, Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), Фонд поддержки проектов НТИ и Университет НТИ 2035. Одной из главных задач участников «Архипелага» станет реализация поручений президента РФ по развитию беспилотных авиационных систем. В частности, старт в России общественного движения в поддержку новой отрасли. Общественное движение может формироваться на основе соревнований по всем целевым применениям БАС, с привлечением профессиональных и любительских организаций. В рамках программы по развитию БАС на «Архипелаге» планируется запустить от нескольких десятков до нескольких сотен типов соревнований в сфере беспилотников, от школьных до профессиональных, в различных сферах.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru



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