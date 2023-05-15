В новосибирском парке имени Кирова стартовали работы по благоустройству

В Новосибирске, в парке культуры и отдыха имени Кирова, начались работы по благоустройству, сообщает «АиФ-Новосибирск». Ремонт продлится до 15 сентября.

Речь идет о части парка, которая примыкает к улице Широкой. Информация об этом опубликована в Telegram-канале «Зеленый Новосибирск». На этой территории обустроят пешеходные дорожки, сделают ограждения, проведут ремонт здания и малой сцены. Кроме того, рабочие проведут озеленение.

На реализацию первого этапа благоустройства направят 10 миллионов рублей. Средства выделил благотворитель.

Фото: 2ГИС