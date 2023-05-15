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Первая партия: более 120 тонн черешни завезли в Новосибирскую область

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Урожай свежей ягоды прошел необходимую фитосанитарную экспертизу.

pxhere.com

На территорию нашего региона с начала мая завезли первые сезонные партии черешни из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

«Все фруктовые партии сопровождались обязательными сопроводительными документами, а их безопасность подтверждена заключениями фитосанитарной экспертизы Новосибирского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ»», — рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

В настоящее время на прилавки Новосибирска и других сибирских городов поступило 128 тонн черешни.

«Наряду с успешно прошедшими фитосанитарный контроль партиями, 6 мая инспекторы Россельхознадзора задержали и оформили возврат в адрес отправителя из Республики Кыргызстан 15т черешни узбекистанского происхождения в связи с отсутствием маркировок», — прокомментировали в ведомстве.

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