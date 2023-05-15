Новый молочный завод откроют в Новосибирской области

Еще в 2018 году губернатор поставил задачу профильным министерствам и руководству муниципалитетов – наладить переработку основных видов сельскохозяйственного сырья на территории нашей области, чтобы нашим производителям не приходилось отправлять молоко или мясо на переработку в соседние регионы. За пять лет проделана большая работа, и сегодня в нашем регионе налажена переработка всех основных видов сырья в аграрном секторе. Более того, сегодня новосибирские сельхозпредприятия в больших объёмах перерабатывают сельскохозяйственную продукцию, поступающую из других сибирских регионов.

О создании в с. Красноглинное современного молочного производства главе области доложил руководитель агрохолдинга ГК «Толмачёвское» Александр Кытманов.