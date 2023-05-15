Новый молочный завод откроют в Новосибирской области

Строительство Толмачевского молочного завода проконтролировал глава региона Андрей Травников.
Еще в 2018 году губернатор поставил задачу профильным министерствам и руководству муниципалитетов – наладить переработку основных видов сельскохозяйственного сырья на территории нашей области, чтобы нашим производителям не приходилось отправлять молоко или мясо на переработку в соседние регионы. За пять лет проделана большая работа, и сегодня в нашем регионе налажена переработка всех основных видов сырья в аграрном секторе. Более того, сегодня новосибирские сельхозпредприятия в больших объёмах перерабатывают сельскохозяйственную продукцию, поступающую из других сибирских регионов.
О создании в с. Красноглинное современного молочного производства главе области доложил руководитель агрохолдинга ГК «Толмачёвское» Александр Кытманов.
Толмачевский молочный завод рассчитан на переработку 40 тонн молочного сырья в сутки. Реализация проекта позволит создать на территории Новосибирского района 70 новых рабочих мест. Строительство молокоперерабатывающего завода началось в апреле 2021 года. Запуск производства намечен на третий квартал 2023 года.
На предприятии будут производить молоко, сметану, творог, кисломолочную продукцию, масло. Реализовывать продукцию планируется не только в Новосибирской области, но и в других регионах Сибирского федерального округа.
Губернатор обсудил с руководством предприятия вопросы сотрудничества с научными организациями, прохождение студентами аграрных колледжей и вузов практики.
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