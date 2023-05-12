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Марганец, алюминий и нефтепродукты. В новосибирской Оби ухудшилось качество воды

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Если в прошлом году качество воды в нашей реке отнесли к классу А4 («грязная»), то в этом — ЗБ. («очень грязная»).

pixabay.com

Состояние воды в Оби в Новосибирске ухудшилось до очень грязного, что соответствует классу качества ЗБ. Годом ранее зафиксирован класс А4 (грязная). В Оби за прошлый год нашли несколько загрязняющих веществ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на начальника службы мониторинга состояния окружающей среды Западно-Сибирского гидрометцентра Любовь Синявскую.

В частности, среди загрязняющих веществ, найденных в реке, — марганец и алюминий. Кроме того, в пробах воды обнаружены нефтепродукты, медь и железо. Зарегистрированы случаи загрязнения вод аммонийным и нитритным азотом.

«На качество поверхностных вод Оби оказывает влияние хозяйственная деятельность города и, предположительно, повышенный природный фон марганца, железа», — рассказала госпожа Синявская.

При этом опасных для людей веществ в Оби не найдено.

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