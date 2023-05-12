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На проведение Дня России в Новосибирске планируют потратить почти полтора миллиона рублей

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Где конкретно пройдет основная праздничная программа, на данный момент неизвестно.

pixabay.com

На сайте госзакупок появилась заявка от ГКУ Новосибирской области «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов», пишет НДН.инфо. Заказчик ищет подрядчика для организации празднования Дня России в Новосибирске и готов заплатить за это 1,4 млн рублей. Празднование запланировано на 12 июня, но где конкретно пройдет основная праздничная программа, на данный момент неизвестно.

Заказчик требует от подрядчика организовать концертную программу, установить тематические площадки и провести гала-концерт. Кроме того, от исполнителя ожидают организации работы аниматоров на месте проведения мероприятия. Также подрядчик должен будет провести фотосъемку праздника, разместить световое оборудование и барьерные ограждения по территории мероприятия.

Заявки от желающих будут принимать до 18 мая, на следующий день после последнего дня приема заявок заказчик выберет победителя.

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