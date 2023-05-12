На новосибирских кладбищах проводится противоклещевая обработка

На территории новосибирских кладбищ проводятся противоклещевые мероприятия, пишет NGS.RU. Работы планируют закончить к 22 мая.

Как сообщили в официальном Telegram-канале городской администрации, обработку проводит подрядная организация: «Вручную обрабатывает все территории кладбищ поквартально, включая отдаленные участки. Начинают традиционно с воинских мемориалов и объектов массового посещения гражданами».

МКУ «Ритуальные услуги» при посещении кладбищ просит соблюдать меры предосторожности от укуса клещей: выбирать закрытую одежду, пользоваться специальными репеллентами.

По данным регионального Роспотребнадзора, в Новосибирской области за неделю со 2 по 9 мая всего обработано более 677,6 га территорий парков, кладбищ, летних оздоровительных лагерей, санаториев и баз отдыха.