18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

На новосибирских кладбищах проводится противоклещевая обработка

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Ее собираются завершить к 22 мая.

pixabay.com

На территории новосибирских кладбищ проводятся противоклещевые мероприятия, пишет NGS.RU. Работы планируют закончить к 22 мая.

Как сообщили в официальном  Telegram-канале городской администрации, обработку проводит подрядная организация: «Вручную обрабатывает все территории кладбищ поквартально, включая отдаленные участки. Начинают традиционно с воинских мемориалов и объектов массового посещения гражданами».

МКУ «Ритуальные услуги» при посещении кладбищ просит соблюдать меры предосторожности от укуса клещей: выбирать закрытую одежду, пользоваться специальными репеллентами.

По данным регионального Роспотребнадзора, в Новосибирской области за неделю со 2 по 9 мая всего обработано более 677,6 га территорий парков, кладбищ, летних оздоровительных лагерей, санаториев и баз отдыха.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: