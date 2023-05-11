В Новосибирске состоялась презентация дизайн-проекта нового парка вдоль реки Иня

Тем временем жители выбирают название для зеленой локации: в числе вариантов — «БеригИня», «Бобровый» и «Прибрежный».
В регионе продолжается голосование за объекты благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Новосибирск выбирает название нового парка, запланированного на берегу реки Иня, который будет включать гребной клуб и археологический парк. Голосование покажет важность объекта при планировании финансирования.
11 мая в Первомайском районе состоялась презентация дизайн-проекта нового парка – планируется благоустройство и озеленение берега р. Иня площадью 12 га. Название этой территории сейчас участвует в голосовании на единой платформе 54.gorodsreda.ru.
«Новый парк будет протяженный, проект включает различные элементы, в том числе такие уникальные для Новосибирска как гребной клуб и археологический парк. Кроме того, предусмотрены экотропы, велосипедные дорожки, новые элементы озеленения. По опыту можно сказать, что благоустройство будет стоит более 200 млн рублей», –прокомментировала начальник управления благоустройства министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области Наталья Аббасова. Она подчеркнула, что активность участия горожан в голосовании покажет на федеральном уровне важность этого объекта для города.
В голосовании пока лидирует название «Парк Иня» – более 10,5 тысяч голосов. Также популярностью пользуется название парк «Прибрежный», набравшее почти 6 тысяч голосов. За название «БеригИня» проголосовало 2,3 тысяч человек, за парк «Бобровый» – 1,5 тысячи человек.
Напомним, в Новосибирской области для голосования за объекты благоустройства предложено 16 общественных пространств в 10 городах. Голосование организовано на единой платформе. Голосовать может любой гражданин старше 14 лет, авторизовавшись через сайт Госуслуги. Набравшие самое большое число голосов объекты будут благоустроены в 2024 году за счет федеральных и областных средств.
Фото: nso.ru
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