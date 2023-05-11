В Новосибирске состоялась презентация дизайн-проекта нового парка вдоль реки Иня

В регионе продолжается голосование за объекты благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Новосибирск выбирает название нового парка, запланированного на берегу реки Иня, который будет включать гребной клуб и археологический парк. Голосование покажет важность объекта при планировании финансирования.

11 мая в Первомайском районе состоялась презентация дизайн-проекта нового парка – планируется благоустройство и озеленение берега р. Иня площадью 12 га. Название этой территории сейчас участвует в голосовании на единой платформе 54.gorodsreda.ru.