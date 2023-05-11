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В Новосибирской области сдали первый объект-2023 в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

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Под контролем регионального минтранса обновлено почти семь километров дороги на приграничной территории с Казахстаном.

pixabay.com

Как прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, трасса «Андреевка – Теренгуль – III Интернационал – Чулаково» важна для местных жителей, потому что она соединяет несколько населенных пунктов в кольцо и обеспечивает выезд к селу Баган. Кроме того, она ведет к двум остановочным платформам на российско-казахстанской границе.

«Трасса приведена в нормативное состояние, на ней заменено 6,8 км покрытия из щебеночно-песчаной смеси на двух участках дороги. Объект был сдан 25 апреля 2023 года», – сообщил Анатолий Костылевский.

По состоянию на 10 мая 2023 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» развернуты работы на 68 объектах из 104 запланированных в текущем году. Уже уложено 74,7 тысяч кв. м верхних слоев покрытия. В рамках запланированных работ в 2023 году будут приведены в нормативное состояние не менее 300 км региональных и местных дорог.

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