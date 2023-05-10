В новосибирском правительстве обсудили предстоящий ремонт тепловых сетей

Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании рассмотрел вопросы подготовки к предстоящим строительным и ремонтным работам на коммунальных сетях.

«Работа предстоит в этом сезоне очень большая. Самое главное, эта работа уже сегодня обеспечена источниками финансирования. В областном бюджете все необходимые субсидии на подготовку к зиме предусмотрены. Традиционно, летом, осенью, мы еще будем уточнять итоги прошедшего сезона, и дополнять необходимые средства. В этом году используется весь перечень новых инструментов финансирования строительства и ремонта коммунальной инфраструктуры: это и инфраструктурные бюджетные кредиты для постройки новых сетей, и средства Фонда национального благосостояния, в том числе для реализации крупных проектов в Мошково, и в Бердске, это средства концессионеров, средства от долгосрочного регулирования тарифов некоторых муниципалитетов – в сумме это дает беспрецедентно большой объем работ по строительству и ремонту котельных, ТЭЦ, сетей.

Сюда еще можно добавить масштабную программу газификации, догазификации – она также требует дополнительных сил, координации работы.