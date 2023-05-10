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Принято решение о продлении особого противопожарного режима в Новосибирской области

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Для тушения природных пожаров в праздничные дни было задействовано полторы тысячи человек и почти 500 единиц техники.

pixabay.com

Губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания поддержал предложение регионального МЧС о продлении особого противопожарного режима в области, обозначил комплекс мер по противодействию ландшафтным пожарам.

«Основные риски связаны с ландшафтными пожарами. Поддерживаю предложение о продлении особого противопожарного режима. Метеопрогноз неблагоприятный, в ближайшие дни серьезных осадков не ожидается, ситуация остается очень тяжелой. Общими усилиями удалось к концу недели снизить количество возгораний, ландшафтных пожаров. Но не погода главная беда, главная беда – человеческая безалаберность. По статистике пожаров в населённых пунктах мы видим, что главная причина возгораний – это человеческий фактор: или шалость детей, или глупость взрослых, которая граничит с преступлением.

Слава Богу, масштабных пожаров внутри населенных пунктов, перехода ландшафтных пожаров на населенные пункты мы не допустили.

nso.ru

Но количество пожаров природных зашкаливает. И ресурсы, которые на это направляются, они тоже впечатляют. С каждым годом усиливаем противопожарную группировку, вкладываем средства в материальное обеспечение, в технику. В праздничные дни было задействовано 1,5 тыс человек, почти 500 единиц техники. Огромные ресурсы, которые мы вынуждены бросать на борьбу с человеческой глупостью и безалаберностью. Безусловно, продолжаем бороться с пожарами, продолжаем защищать населенные пункты, погода заставляет это делать. Но, по-прежнему, главная точка приложения наших усилий – это профилактика, предупреждение, предостережение, если необходимо – привлечение к ответственности.

Ситуация заставляет вырабатывать новые предложения, предварительно выскажу свою оценку: во-первых, по привлечению к административной ответственности – попрошу и в эти дни на это обратить внимание. По статистике, заведено 560 с лишним административных дел. К административной ответственности за неделю привлечено 53 лица, необходимо эту работу активизировать.

Второе, не первый год некоторые главы районов обращаются в мой адрес с предложением отменить весеннюю охоту. Решение достаточно жёсткое, резкое. Поэтому я попрошу Совет муниципальных образований, министерство природных ресурсов эту инициативу рассмотреть. Если так дальше пойдет, то в следующем году на наиболее горимых территориях, районах вполне возможно придется ограничивать, как минимум, период, а может быть, доходить до запрета весенней охоты. Характер возгораний камыша вокруг болот, озер заставляют задуматься, в чем причина этих возгораний.

nso.ru

Уже в этом году, есть первый опыт, практика организации контроля за перемещением автомобилей между населенными пунктами, фиксации госномеров, маршрутов перемещений, для того, чтобы выявлять возможных поджигателей. Эта практику будет распространена и в следующем году, в том числе, за счет применения технических средств. На наиболее горимых территориях, в сложный период, будем организовывать контроль движения людей и транспорта.

Четвертое, не один год я предупреждал, что вынужден пойти на эту жесткую меру – мера будет реализована. Сельхозпроизводители, на территории чьих угодий будут происходить сельхозпалы лишаться всяческой поддержки из областного бюджета по нашим государственным программам. Реестр таких сельхозземель и их владельцев уже ведется в ежедневном режиме, список у меня на столе.

Уважаемые главы, просьба информировать сельхозпроизводителей о том, что эта мера уже не предупреждение, это реально работающий инструмент. К сожалению, буду вынужден его применять».

Об обстановке с пожарами главе региона доложил начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов. За неделю ликвидировано 1155 пожаров, из которых 996 – горение сухой растительности.

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