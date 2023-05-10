Принято решение о продлении особого противопожарного режима в Новосибирской области

Но количество пожаров природных зашкаливает. И ресурсы, которые на это направляются, они тоже впечатляют. С каждым годом усиливаем противопожарную группировку, вкладываем средства в материальное обеспечение, в технику. В праздничные дни было задействовано 1,5 тыс человек, почти 500 единиц техники. Огромные ресурсы, которые мы вынуждены бросать на борьбу с человеческой глупостью и безалаберностью. Безусловно, продолжаем бороться с пожарами, продолжаем защищать населенные пункты, погода заставляет это делать. Но, по-прежнему, главная точка приложения наших усилий – это профилактика, предупреждение, предостережение, если необходимо – привлечение к ответственности.

Ситуация заставляет вырабатывать новые предложения, предварительно выскажу свою оценку: во-первых, по привлечению к административной ответственности – попрошу и в эти дни на это обратить внимание. По статистике, заведено 560 с лишним административных дел. К административной ответственности за неделю привлечено 53 лица, необходимо эту работу активизировать.

Второе, не первый год некоторые главы районов обращаются в мой адрес с предложением отменить весеннюю охоту. Решение достаточно жёсткое, резкое. Поэтому я попрошу Совет муниципальных образований, министерство природных ресурсов эту инициативу рассмотреть. Если так дальше пойдет, то в следующем году на наиболее горимых территориях, районах вполне возможно придется ограничивать, как минимум, период, а может быть, доходить до запрета весенней охоты. Характер возгораний камыша вокруг болот, озер заставляют задуматься, в чем причина этих возгораний.