В День Победы ограничат движение транспорта в центре Новосибирска

В центре Новосибирска перекроют улицы из-за празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщают в Госавтоинспекции.

Запрет будет действовать 9 мая с 7:00 до 14:00. Водителей просят заранее планировать маршруты и соблюдать правила дорожного движения.

Ограничения будут действовать: