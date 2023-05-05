В День Победы ограничат движение транспорта в центре Новосибирска

Ограничения будут действовать с 7:00 до 14:00. Рассказываем, какие улицы перекроют.
В центре Новосибирска перекроют улицы из-за празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщают в Госавтоинспекции.
Запрет будет действовать 9 мая с 7:00 до 14:00. Водителей просят заранее планировать маршруты и соблюдать правила дорожного движения.
Ограничения будут действовать:
- по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя;
- по ул. Крылова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
- по ул. Державина на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
- по ул. Фрунзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
- по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
- по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
- по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;
- по ул. Трудовой на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Мичурина;
- по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской;
- по ул. Ленина на участке от площади им. Ленина до ул. Советской;
- по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
- по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
- по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
- по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
- по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской, от ул. Серебренниковской до ул. Каменской;
- по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
- по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
- по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
- по ул. Спартака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
- по ул. Сибревкома на Красном проспекте.
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