Где новосибирцы смогут посмотреть салюты 9 мая?

В городской администрации сообщили о локациях, где новосибирцы смогут увидеть салют на День Победы. На пиротехнику муниципалитет планирует потратить 750 тысяч рублей, пишет «АиФ-Новосибирск».

Фейерверки состоятся на площади Ленина, Михайловской набережной, около «Монумента Славы» и на стадионе «Локомотив».Салют начнется в 21:55 и завершится в 22:00.

Прямую трансляцию с мероприятия и праздничного концерта можно будет посмотреть на площади Ленина и на YouTube-канале МЭР_И_Я.