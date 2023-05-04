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300-летняя сосна из Бердска претендует на звание главного дерева страны

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Все желающие могут отдать свой голос за гиганта из Новосибирской области — голосование стартовало 1 мая и продлиться до 1 августа.

минприроды НСО

В парке им. Олега Кошевого в Бердске (Новосибирская область) 324-летнюю сосну «Сей» выдвинули на звание главного дерева страны: она стала участником национального конкурса «Российское дерево года-2023».

Одна из главных задач конкурса – сохранение уникальных старовозрастных деревьев, представляющих собой природную, историческую и культурную ценность для Российской Федерации.

«Находясь рядом, чувствуешь, мощь, несгибаемость и целеустремленность — это те качества, которые характеризуют сибиряков», — сообщается в анкете сосны на сайте «Росдерево».

Проголосовать за сосну можно на сайте rosdrevo.ru с 1 мая по 1 августа.

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