300-летняя сосна из Бердска претендует на звание главного дерева страны

В парке им. Олега Кошевого в Бердске (Новосибирская область) 324-летнюю сосну «Сей» выдвинули на звание главного дерева страны: она стала участником национального конкурса «Российское дерево года-2023».

Одна из главных задач конкурса – сохранение уникальных старовозрастных деревьев, представляющих собой природную, историческую и культурную ценность для Российской Федерации.

«Находясь рядом, чувствуешь, мощь, несгибаемость и целеустремленность — это те качества, которые характеризуют сибиряков», — сообщается в анкете сосны на сайте «Росдерево».

Проголосовать за сосну можно на сайте rosdrevo.ru с 1 мая по 1 августа.