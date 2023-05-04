Границы археологических памятников помогут определять беспилотники с лазерами

Использование подобных технологий позволяет заметно повысить эффективность охраны археологических памятников, уверены представители ИАЭТ СО РАН. БПЛА, оснащенные таким инструментом как Lidar, могут вести съёмку в лесной зоне – а это 40% всех памятников археологии Новосибирской области, а также вести поиск и съёмку «архивных» памятников.

«Это рабочий инструмент, метод будет развиваться и за ним будущее как в сфере научных исследований, так и в охране объектов культурного наследия. Он позволяет быстро создавать качественную проектную документацию, уже есть примеры использования данного оборудования при проектировании федеральных трасс. Помощь будет осязаемой, совершенно точно», — отметил советник директора Института археологии и этнографии СО РАН Константин Павленок.

Если уже традиционная технология фотограмметрии использует визуальную съемку для создания трехмерных моделей, то Lidar с помощью лазерного сканирования создает массив данных в виде трёхмерного облака точек. Система распознает растительность разной высоты, строения, а её возможности позволяют удалить эти объекты с рельефа местности, получить земную поверхность и увидеть цифровую модель рельефа уже без растительности. При этом съёмку Lidar можно проводить и в условиях плохой видимости и даже ночью.