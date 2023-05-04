Границы археологических памятников помогут определять беспилотники с лазерами

Перспективы использования беспилотников обсудили на Совете по сохранению историко-культурного наследия при губернаторе Новосибирской области.
Использование подобных технологий позволяет заметно повысить эффективность охраны археологических памятников, уверены представители ИАЭТ СО РАН. БПЛА, оснащенные таким инструментом как Lidar, могут вести съёмку в лесной зоне – а это 40% всех памятников археологии Новосибирской области, а также вести поиск и съёмку «архивных» памятников.
«Это рабочий инструмент, метод будет развиваться и за ним будущее как в сфере научных исследований, так и в охране объектов культурного наследия. Он позволяет быстро создавать качественную проектную документацию, уже есть примеры использования данного оборудования при проектировании федеральных трасс. Помощь будет осязаемой, совершенно точно», — отметил советник директора Института археологии и этнографии СО РАН Константин Павленок.
Если уже традиционная технология фотограмметрии использует визуальную съемку для создания трехмерных моделей, то Lidar с помощью лазерного сканирования создает массив данных в виде трёхмерного облака точек. Система распознает растительность разной высоты, строения, а её возможности позволяют удалить эти объекты с рельефа местности, получить земную поверхность и увидеть цифровую модель рельефа уже без растительности. При этом съёмку Lidar можно проводить и в условиях плохой видимости и даже ночью.
В качестве ещё одного значительного преимущества специалисты называют существенное сокращение сроков выполнения работ — по сравнению с традиционными методами. Использование БПЛА с Lidar позволяет ускорить проведение работ: с 2-5 дней до пары часов. А точность определения координат возрастает до 3-5 сантиметров, точность определения расстояния до объекта – до 3 см при высоте полёта 60-120 м, сообщил Константин Павленок.
Новое оборудование – комплекс беспилотного летательного аппарата и лазерного аэросъёмочного сканера – поступит на баланс Института уже во II квартале 2023 года.
«Мы заинтересованы в применении этой технологии. Как в целом заинтересованы в расширении областей, где могут применяться беспилотные летательные аппараты, особенно в сочетании с технологиями, с нашими компетенциями в искусственном интеллекте для повышения точности методов. Необходимо определить приоритет. Исследование лесных участков — интересная нестандартная задача, но наиболее высокие риски разрушения археологических памятников сегодня – на территориях, которые могут быть потенциально вовлечены в сельхозоборот или использованы для строительства. В первую очередь нужно сконцентрироваться на определении границ потенциальных археологических памятников на этих территориях», — поставил задачу губернатор.
Также во время заседания Совета доклад о результатах работы по исполнению перечня поручений, данных по итогам аналогичного заседания в прошлом году, представила начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия региона Елена Макавчик. Она сообщила о ходе работ по цифровой трансформации в сфере госохраны объектов культурного наследия. В частности, был достигнут плановый показатель по предоставлению информации о наличии или отсутствии таких объектов на землях, подлежащих хозяйственному освоению, через портал Госуслуг — на данный момент половина всех заявлений поступает в электронном виде через ЕПГУ. К концу года этот показатель будет увеличен до 85%, доложила Елена Макавчик.
Фото: nso.ru
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