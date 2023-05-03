В Новосибирской области приняли налоговые меры поддержки IT-компаний

С целью обеспечения предпринимательского роста перспективных инновационных компаний, в том числе расширения или производства и выпуска отечественной продукции, принят ряд мер в рамках федеральных и региональных государственных программ по поддержке бизнеса.

В целях поддержки и развития ИТ-компаний в Новосибирской области приняты налоговые меры поддержки:

снижение с 15% до 5% ставки по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения при объекте налогообложения «доходы – расходы» для ИТ-организаций;

освобождение от налога на имущество ИТ-организаций;

возможность получения инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль для телекоммуникационных компаний.

Также разработчики программного обеспечения могут подать заявку для участия в конкурсе на предоставление субсидий субъектам инновационной деятельности на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий, включая выпуск опытной партии продукции, ее сертификацию, модернизацию производства, проводимом министерством науки и инновационной политики Новосибирской области. К приоритетным направлениям конкурса отнесены в том числе импортозамещение иностранных разработок в сфере ИТ-технологий, а также обеспечение информационной безопасности.

Федеральные меры государственной поддержки предусматривают осуществление комплекса мероприятий, в том числе предоставление грантового финансирования на реализацию ИТ-проектов и проведение акселерационной программы для технологических стартапов.