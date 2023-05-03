В Новосибирской области за год восстановят более 3,6 тысяч гектаров леса

В этом году лесовосстановительные мероприятия на территории Новосибирской области запланированы на площади 3649 гектаров. К лесокультурным работам приступили уже в двух районах области.

О планах по лесовосстановлению, формировании страхового фонда семян лесных растений в рамках национального проекта «Экология» в ходе пресс-конференции рассказал начальник управления охраны, защиты и воспроизводства лесов министерства природных ресурсов и экологии региона Алексей Бугаков.

«Начало лесокультурных работ проводится по мере оттаивания почвы, в этом году – в первой декаде мая. На текущую дату первыми к работам приступили на территории Новосибирского и Татарского районов области. Следующими приступить к лесовосстановительным работам планируют лесохозяйственные предприятия Искитимского, Карасукского и Сузунского лесничеств. Всего в соответствии с нацпроектом «Экология» на 2023 год проведение лесовосстановительных мероприятий на территории Новосибирской области запланировано на площади 3649 гектаров», – сообщил Алексей Бугаков.

Проведение агротехнического ухода за лесными культурами запланировано на площади 11394,2 га. Заготовка семян лесных растений планируется в объёме 2428 кг. Кроме того, с 2016 года в регионе организовано формирование страхового фонда семян лесных растений, где представлены семена основных лесообразующих хвойных пород: сосны обыкновенной и ели сибирской. Всего 583,6 кг мелкохвойных пород, из них 360 кг составляют семена с улучшенными наследственными свойствами, заготовленными на объектах лесного семеноводства. «Новосибирская область ежегодно успешно выполняет показатели федерального проекта «Сохранение лесов». В результате лесовосстановительных работ ежегодное увеличение покрытой лесом площади на территории Новосибирской области составляет порядка 4-5 тыс гектаров», – подчеркнул Алексей Бугаков.

Помимо этого, министерством природных ресурсов и экологии региона во взаимодействии с Западно-Сибирским филиалом Института леса имени В.Н. Сукачева СО РАН разработана программа по лесному семеноводству хвойных пород на период с 2019-2039 годы. Одним из мероприятий программы является создание лесосеменной плантации сосны обыкновенной повышенной генетической ценности на площади 10 га. Закладка 5 га состоится в 2023 году в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» за счет средств из федерального бюджета.