Сводки пожароопасного сезона в Новосибирской области: возникло 11 лесных пожаров на площади более 61 гектара

Напомним, с 24 апреля по 15 мая 2023 года на территории нашего региона установлен особый противопожарный режим.
По состоянию на 27 апреля 2023 года на территории Новосибирской области возникло 11 лесных пожаров на общей площади 61,1 га, в том числе на покрытой лесом площади 43,1 га. Средняя площадь одного пожара составила 5,5 га.
Лесные пожары выявлены с помощью:
Местное население – 1
Лесопользователи – 1
Наземное патрулирование – 5
Космомониторинг – 4
Основными причинами возникновения лесных пожаров явились:
переход с земель иных категорий (земли сельскохозяйственного назначения, муниципальных образований, линейных объектов и т.д.) – 9 пожаров на общей площади 38,7 га (81,8% от общего количества возникших пожаров);
по вине местного населения – 2 пожара на общей площади 4,4 га (18,1% от общего количества возникших пожаров).
Всего с начала года задействовано сил и средств: 91 человек и 33 единицы техники. Проводится авиационное и наземное патрулирование лесов по утвержденным маршрутам. Общий налёт составил: 27 часов 45 минут. В ходе наземного мониторинга произведено 137 выездов, обследовано 40402,1 га.
Напомним, с 24 апреля по 15 мая 2023 года на территории Новосибирской области установлен особый противопожарный режим и утверждены дополнительные требования пожарной безопасности в связи с повышенной пожарной опасностью. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на должностных лиц - от шестидесяти тысяч до девяноста тысяч рублей, на юридических лиц - от шестисот тысяч до одного миллиона рублей.
Призываем жителей быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности.
Если вы заметили пожар или задымление, при первой же возможности сообщите об этом по телефонам: 8(383)200-10-35 (региональная диспетчерская служба), 8-800-100-94-00 (единый номер лесного хозяйства).
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