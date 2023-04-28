Сводки пожароопасного сезона в Новосибирской области: возникло 11 лесных пожаров на площади более 61 гектара

По состоянию на 27 апреля 2023 года на территории Новосибирской области возникло 11 лесных пожаров на общей площади 61,1 га, в том числе на покрытой лесом площади 43,1 га. Средняя площадь одного пожара составила 5,5 га.

Лесные пожары выявлены с помощью:

Местное население – 1

Лесопользователи – 1

Наземное патрулирование – 5

Космомониторинг – 4

Основными причинами возникновения лесных пожаров явились:

переход с земель иных категорий (земли сельскохозяйственного назначения, муниципальных образований, линейных объектов и т.д.) – 9 пожаров на общей площади 38,7 га (81,8% от общего количества возникших пожаров);

по вине местного населения – 2 пожара на общей площади 4,4 га (18,1% от общего количества возникших пожаров).

Всего с начала года задействовано сил и средств: 91 человек и 33 единицы техники. Проводится авиационное и наземное патрулирование лесов по утвержденным маршрутам. Общий налёт составил: 27 часов 45 минут. В ходе наземного мониторинга произведено 137 выездов, обследовано 40402,1 га.

Напомним, с 24 апреля по 15 мая 2023 года на территории Новосибирской области установлен особый противопожарный режим и утверждены дополнительные требования пожарной безопасности в связи с повышенной пожарной опасностью. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на должностных лиц - от шестидесяти тысяч до девяноста тысяч рублей, на юридических лиц - от шестисот тысяч до одного миллиона рублей.

Призываем жителей быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности.

Если вы заметили пожар или задымление, при первой же возможности сообщите об этом по телефонам: 8(383)200-10-35 (региональная диспетчерская служба), 8-800-100-94-00 (единый номер лесного хозяйства).