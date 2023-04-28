Власти Новосибирска потратят 645 тысяч рублей на концерт в честь Дня Победы

Праздничная программа, посвященная Дню победы, будет включать концерт, который пройдет в центре Новосибирска, на площади Ленина. Муниципалитет ищет организатора мероприятия, согласно данным госзакупок, ему готовы заплатить 645 тысяч рублей, пишет НДН-инфо.

Соответствующая закупка была размещена «Городской дирекцией творческих программ» 27 апреля. При этом срок подачи заявок для потенциальных подрядчиков истекает уже 28 апреля.

«От Исполнителя требуется: организовать концертную часть мероприятия. Разработать сценарий, тайминг мероприятия, организовать работу администратора на площадке (продолжительность работы соответствует периоду проведения мероприятия). Все артисты должны иметь опыт публичных выступлений и участия в городских мероприятиях. Сценический костюм и репертуар согласовывается с Заказчиком», — сказано в документах закупки.

Заказчик требует на сцене четырех ведущих — двух мужчин и двух женщин, с опытом работы на мероприятиях регионального и всероссийского уровней не менее пяти лет. В концерте должны участвовать два вокальных коллектива: один будет исполнять русскую народную музыку, а другой, как указано, «патриотические композиции, песни исполнителей российской и советской эстрады».

Кроме того, предполагается задействовать восемь сольных исполнителей, дуэт из певца и музыканта и три танцевальных коллектива. Концерт начнется в пять вечера и будет длиться пять часов.