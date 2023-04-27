В Новосибирске ограничат движение на площади Труда на неделю

Из-за строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске ограничат движение транспорта на площади Труда. Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации.

Запрет будет действовать с 20 по 26 мая. Речь идет об участке площади Труда в створе с улицей Широкой по направлению от площади Энергетиков к улице Станиславского.

Движение транспорта будут перекрывать по ночам — с 00.00 до 5 утра. Объезд обеспечат по улице Широкой.