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В Новосибирске ограничат движение на площади Труда на неделю

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Из-за строительства четвертого моста движение будет ограничено по ночам с 20 по 26 мая.

pixabay.com

Из-за строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске ограничат движение транспорта на площади Труда. Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации.

Запрет будет действовать с 20 по 26 мая. Речь идет об участке площади Труда в створе с улицей Широкой по направлению от площади Энергетиков к улице Станиславского.

Движение транспорта будут перекрывать по ночам — с 00.00 до 5 утра. Объезд обеспечат по улице Широкой.

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