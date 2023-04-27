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В Новосибирске состоится первомайская демонстрация

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Для проведения шествия дороги перекрывать не будут.

В центре Новосибирска 1 мая пройдет демонстрация. Торжественное шествие и митинг организует региональное отделение КПРФ, пишет «АиФ-Новосибирск».

Сбор участников запланирован на 11 часов. Колонны проследуют от Красного проспекта. Начало шествия — в 11 часов. В 12.00 состоится митинг в Первомайском сквере.

Мероприятия приурочены ко Дню международной солидарности трудящихся. Для проведения шествия дороги перекрывать не будут.

Фото: kprfnsk.ru

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