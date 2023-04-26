На День Победы в Новосибирске ограничат продажу спиртных напитков

9 мая в Новосибирске принято решение частично ограничить продажу алкоголя. Городская администрация подготовила проект соответствующего постановления — он опубликован на сайте мэрии.

В соответствии с документом, ограничения затронут территории, расположенные в границах проведения торжественных мероприятий. Так, в списке находятся центральные улицы города, парк «Березовая роща» и прилегающая зона, часть улицы Богдана Хмельницкого, несколько улиц в районе площади Труда и площади Станиславского, участок от станции метро «Заельцовская» до станции «Гагаринская» и другие.

Торговым точкам и заведениям общепита предложено «организовать торговлю безалкогольными напитками, в том числе соками, квасом, коктейлями, мороженым, кондитерскими изделиями». Однако есть условием: напитки не должны продаваться в стеклянной таре.

Кроме того, летние кафе на указанных территориях должны быть закрыты не позже 23:00. Соблюдение ограничений будет поставлено на контроль профильных департаментов.

«Структурным подразделениям мэрии города Новосибирска, в полномочия которых входит создание (участие в создании) условий для обеспечения жителей города Новосибирска услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, 09.05.2023 усилить контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции в местах Номер проекта (в СЭДе) 23_01843 Проект постановления мэрии города Новосибирска 2 проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», — сказано в документе.