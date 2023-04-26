«Погода сейчас теплая, темпы должны быть увеличены», — Анатолий Локоть о низкой скорости ямочного ремонта

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался критически о темпах ямочного ремонта городских магистралей. Градоначальник отметил, что дорожные службы прилагают недостаточно усилий для устранения пробоин в асфальте. Об этом он сообщил во время аппаратного совещания.

Анатолий Локоть прокомментировал доклад главы городского департамента и дорожно-благоустроительного комплекса Константина Васильева: «То, что вы назвали, едва превышает полторы тысячи квадратных метров. Погода сейчас теплая, темпы должны быть увеличены».

«Сегодня на аппаратном совещании дорожники доложили о проведении поддерживающего ремонта: 577 квадратных метров – литым асфальтом, 238 квадратных метров – холодным асфальтом, 268 квадратных метров – рециклером, 445 квадратных метров – горячим асфальтом. Считаю эти объёмы совершенно недостаточными – тёплая погода позволяет нарастить темпы работ, — написал глава Новосибирска на своей странице в соцсети «ВКонтакте». — Также необходимо усилить уборку дорог. До сих пор вижу, что осевые линии и прилотковая часть забрызганы остатками реагентов. Здесь нужен ручной труд, подметальная техника и пылесосы. Поручил уделить этому особое внимание».

Фото: vk.com/a_lokot