Празднование Дня Победы пройдет в Новосибирской области с соблюдением всех мер безопасности

Вопросы обеспечения безопасности населения и антитеррористической защищенности объектов региона в период празднования 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов рассмотрены на заседании антитеррористической комиссии Новосибирской области, прошедшем под председательством губернатора Андрея Травникова.

Как отметил глава региона, Парад Победы пройдет в традиционном порядке. Не состоятся массовые шествия акции «Бессмертный полк», она пройдет в иных форматах, о чем будет информировано население через СМИ.

Мэр города Новосибирска Анатолий Локоть доложил об организации взаимодействия с органами полиции по обеспечению безопасности праздничных мероприятий, включая Парад Победы, салют и фейерверк. О планируемых в связи с этим ограничениях на транспортной инфраструктуре жители города будут информированы через СМИ.

Отдельным вопросом были рассмотрены меры по совершенствованию деятельности исполнительных органов Новосибирской области по профилактике терроризма и экстремизма в сфере образования и молодежной среде. Доклад о реализации данных мер представил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.