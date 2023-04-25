В новосибирском заксобрании единогласно одобрили поправки в бюджет, предложенные губернатором

Председатель законодательного собрания Андрей Шимкив особо отметил: поправки в первом чтении в бюджет приняты единогласно. «Это означает, что все моменты, внесённые в бюджет, согласованы, прошли все пути переговоров. Ко второму чтению будет много поправок по муниципальным районам. Как пример – 90 миллионов для бердской больницы, поправки по проектно-сметной документации в муниципалитетах. Большая работа проведена по дорогам – ТУАД впервые отторговался уже на сегодня, в апреле, по всем контрактам. Все деньги выделены – это означает, что дорожное строительство начнётся вовремя и будет совершенно иного качества. Очень много поправок по переходящим объектам в муниципалитетах – школы, поликлиники, ФАПы. Почти 600 миллионов рублей добавлено на покупку жилья для детей-сирот – это дополнительно почти 200 квартир. И таких поправок – очень много, а самое главное – у нас есть деньги на их реализацию».

Председатель комитета законодательного собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Фёдор Николаев подчеркнул, что проект закона внесён губернатором в законодательное собрание в соответствии с требованием федерального и областного законодательства. «Отдельно раскрою тему по бюджетным ассигнованиям городу Новосибирску – объём субсидий составил 1 млрд 395 миллионов рублей, из них 442 миллиона в общей совокупности на реализацию мероприятий по устойчивому функционированию автомобильных дорог, ремонт дорог и тротуаров в частном секторе, 200 миллионов – на благоустройство дворовых территорий. Это то, что губернатор анонсировал ещё в конце прошлого года при первом принятии бюджета – и сдержал своё слово».

Изменения в бюджете предполагают увеличение ассигнований на строительство, благоустройство и оснащение оборудованием объектов, планируемых ко вводу в 2023 году и затрагивают значительный перечень объектов строительства и ремонта в сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта, ЖКХ и благоустройства территорий. По результатам предлагаемых изменений объём расходов областного бюджета 2023 года составит 312,9 млрд рублей.

