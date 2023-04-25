В новосибирском заксобрании единогласно одобрили поправки в бюджет, предложенные губернатором

Благодаря им почти на 7,5 миллиардов рублей увеличены средства на решение задач социальной сферы.
Депутаты законодательного собрания единогласно поддержали в первом чтении законопроект о региональном бюджете, подготовленный правительством Новосибирской области и внесённый губернатором Андреем Травниковым. С докладом о внесении изменений в закон «Об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»» перед депутатами законодательного собрания выступил заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко.
Губернатор Андрей Травников напомнил, что 3 года – с 2020 по 2022 – мы жили в условиях неопределённости в связи с пандемией, с санкционным давлением: «Надо признать, что тогда график проведения поправочных сессий сбился. Это было неудобно, в первую очередь, для муниципалитетов, потому что деньги на сезонные работы зачастую доводились поздно. Депутаты обозначили эту проблему в конце прошлого года. Мы с правительством поддержали их, и вот в 2023 году вернулись к привычному графику, когда в течение года проходит не менее трёх поправочных сессий, в том числе первая – в апреле. Она направлена, в первую очередь, на финансирование переходящих объектов и сезонных работ. В частности – Новосибирску будут предоставлены дополнительные средства на ремонт дорог, дворов и тротуаров. С учётом того, что эти принципиальные решения были приняты ещё перед Новым годом, весной у Новосибирска есть все возможности планомерно, без аврала выполнять эти работы за счёт дополнительных ресурсов».
Председатель законодательного собрания Андрей Шимкив особо отметил: поправки в первом чтении в бюджет приняты единогласно. «Это означает, что все моменты, внесённые в бюджет, согласованы, прошли все пути переговоров. Ко второму чтению будет много поправок по муниципальным районам. Как пример – 90 миллионов для бердской больницы, поправки по проектно-сметной документации в муниципалитетах. Большая работа проведена по дорогам – ТУАД впервые отторговался уже на сегодня, в апреле, по всем контрактам. Все деньги выделены – это означает, что дорожное строительство начнётся вовремя и будет совершенно иного качества. Очень много поправок по переходящим объектам в муниципалитетах – школы, поликлиники, ФАПы. Почти 600 миллионов рублей добавлено на покупку жилья для детей-сирот – это дополнительно почти 200 квартир. И таких поправок – очень много, а самое главное – у нас есть деньги на их реализацию».
Председатель комитета законодательного собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Фёдор Николаев подчеркнул, что проект закона внесён губернатором в законодательное собрание в соответствии с требованием федерального и областного законодательства. «Отдельно раскрою тему по бюджетным ассигнованиям городу Новосибирску – объём субсидий составил 1 млрд 395 миллионов рублей, из них 442 миллиона в общей совокупности на реализацию мероприятий по устойчивому функционированию автомобильных дорог, ремонт дорог и тротуаров в частном секторе, 200 миллионов – на благоустройство дворовых территорий. Это то, что губернатор анонсировал ещё в конце прошлого года при первом принятии бюджета – и сдержал своё слово».
Изменения в бюджете предполагают увеличение ассигнований на строительство, благоустройство и оснащение оборудованием объектов, планируемых ко вводу в 2023 году и затрагивают значительный перечень объектов строительства и ремонта в сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта, ЖКХ и благоустройства территорий. По результатам предлагаемых изменений объём расходов областного бюджета 2023 года составит 312,9 млрд рублей.
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