В Новосибирской области объявили особый противопожарный режим

С 24 апреля по 15 мая на территории Новосибирской области установлен особый противопожарный режим и утверждены дополнительные требования пожарной безопасности в связи с повышенной пожарной опасностью.

Особый противопожарный режим введен в соответствии со статьей 3 Закона Новосибирской области от 14.05.2005 № 294-ОЗ «О противопожарной службе Новосибирской области и обеспечении пожарной безопасности в Новосибирской области». «В связи с установлением на территории региона с 24 апреля 2023 года теплой, сухой и ветреной погоды, что способствует быстрому распространению лесных и ландшафтных пожаров и может привести к переходу пожаров на населенные пункты, на территории Новосибирской области с 24 апреля по 15 мая устанавливается особый противопожарный режим», – сообщил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.



Постановление «Об установлении особого противопожарного режима на территории Новосибирской области» с перечисленными особенностями режима, предписаниями и рекомендациями органам власти и гражданам одобрено правительством региона.



Напомним, что начало пожароопасного сезона на территории региона установлено с 17 апреля в соответствии с постановлением губернатора.



В Новосибирской области работает региональная диспетчерская служба. Информация о возгораниях принимается по прямой линии 8(383)200-10-35 и единому номеру лесного хозяйства 8-800-100-94-00.