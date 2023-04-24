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В Новосибирской области объявили особый противопожарный режим

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Установившаяся в регионе теплая, сухая и ветреная погода способствует быстрому распространению лесных и ландшафтных пожаров.

pixabay.com

С 24 апреля по 15 мая на территории Новосибирской области установлен особый противопожарный режим и утверждены дополнительные требования пожарной безопасности в связи с повышенной пожарной опасностью.

Особый противопожарный режим введен в соответствии со статьей 3 Закона Новосибирской области от 14.05.2005 № 294-ОЗ «О противопожарной службе Новосибирской области и обеспечении пожарной безопасности в Новосибирской области». «В связи с установлением на территории региона с 24 апреля 2023 года теплой, сухой и ветреной погоды, что способствует быстрому распространению лесных и ландшафтных пожаров и может привести к переходу пожаров на населенные пункты, на территории Новосибирской области с 24 апреля по 15 мая устанавливается особый противопожарный режим», – сообщил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

Постановление «Об установлении особого противопожарного режима на территории Новосибирской области» с перечисленными особенностями режима, предписаниями и рекомендациями органам власти и гражданам одобрено правительством региона.

Напомним, что начало пожароопасного сезона на территории региона установлено с 17 апреля в соответствии с постановлением губернатора.

В Новосибирской области работает региональная диспетчерская служба. Информация о возгораниях принимается по прямой линии 8(383)200-10-35 и единому номеру лесного хозяйства 8-800-100-94-00.

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