В региональном правительстве состоялось заседание Совета по инвестициям Новосибирской области

Участники Совета председательством губернатора Андрея Травникова утвердили ряд инвестиционных проектов.
Участники Совета утвердили инвестиционные проекты, связанные со строительском автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, созданием коммерческого центра обработки данных, рассмотрели предложения по изменению механизма инвестиционного налогового вычета.
Губернатор Андрей Травников поддержал развитие в регионе сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций: «Перевод транспорта на газ для нас направление перспективное. С учетом нашего климата, даже более перспективное, чем электротранспорт. Предлагаю поддержать, при этом мы поддерживаем программу по строительству как минимум восьми станций, заявленных на период до конца 2026 года».
Цель проекта компании «Газпром газомоторное топливо» – строительство в регионе до конца 2026 года восьми автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Инвестиции в строительство новых АГНКС составят более 1,7 млрд рублей.
Одна из станций запланирована в г. Болотное. Эта АГНКС предназначена для подготовки, сжатия природного газа до качества моторного топлива и заправки газобаллонных автомобилей. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на четвертый квартал 2024 г. Объем инвестиций запланирован на уровне, превышающем 297 млн руб. Реализация проекта позволит создать 11 новых рабочих мест, со средним уровнем заработной платы, после выхода на проектную мощность, около 77 тыс рублей. Налоговые отчисления в консолидированный бюджет Новосибирской области за период 2023-2031 гг. должны составить около 75 млн рублей.
Инициатор создания на территории Октябрьского района Новосибирска коммерческого центра обработки данных, компания «Проф-Сити» планирует, что первая очередь проекта будет реализована во втором квартале 2025 года. На базе центра возможно указывание услуг по размещению оборудования, организации инженерной инфраструктуры, электропитания для оборудования организаций, обладающих собственными серверами, системами хранения данных, телекоммуникационным оборудованием. Инвестиции в проект оцениваются на уровне около 2,2 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать более двух десятков новых рабочих мест, со средней заработной платой около 134 тыс рублей. Предполагается, что объем налоговых поступлений в региональный бюджет за 2023-2033 гг. составит около 700 млн рублей.
О мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности главе региона доложил министр экономического развития области Лев Решетников. В частности, по предложению минэкономразвития области, размер ИНВ в отношении расходов на научные исследования и опытно-конструкторские разработки может составить 90% от суммы расходов, а в отношении расходов на оплату работ, услуг по установке, тестированию, адаптации, модификации программ для электронным вычислительных машин и баз данных – до 100%.
Фото: nso.ru
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