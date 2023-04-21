В региональном правительстве состоялось заседание Совета по инвестициям Новосибирской области

Участники Совета утвердили инвестиционные проекты, связанные со строительском автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, созданием коммерческого центра обработки данных, рассмотрели предложения по изменению механизма инвестиционного налогового вычета.

Губернатор Андрей Травников поддержал развитие в регионе сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций: «Перевод транспорта на газ для нас направление перспективное. С учетом нашего климата, даже более перспективное, чем электротранспорт. Предлагаю поддержать, при этом мы поддерживаем программу по строительству как минимум восьми станций, заявленных на период до конца 2026 года».

Цель проекта компании «Газпром газомоторное топливо» – строительство в регионе до конца 2026 года восьми автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Инвестиции в строительство новых АГНКС составят более 1,7 млрд рублей.