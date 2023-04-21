По отзывам пользователей 2ГИС составлен рейтинг новосибирских районов

Составлен рейтинг районов Новосибирска на основе отзывов пользователей справочника 2GIS. По мнению горожан, худшим оказался Октябрьский, а лучшим – Первомайский район, сообщает «МК в Новосибирске».

Октябрьский район имеет самую низкую оценку в 2,5 балла. Жители критикуют здесь плохую уборку снега и наледи зимой, плохие дороги, слишком большое количество новостроек и маленькое количество мест для прогулок. К примеру, жители МЖК заявили о муравьях и тараканах в квартирах, а также крысах на улицах. Среди плюсов жители отметили наличие небольших и недорогих квартир, что позволяет снимать их студентам.

Ленинский район жители города оценили в 2,9 балла. Здесь тоже есть проблемы с дорогами, часто образуются пробки, особенно на площади Труда. Некоторые подметили, что эта часть города выглядит серой и криминальной. Из плюсов отмечают большое количество парков, мест отдыха, пляж в пешей доступности (очевидно, имеется в виду котлован на Юго-Западном). Отмечается удобная транспортная развязка, но некоторые считают, что иногда приходится по два часа ждать трамвай.

Калининский район получил 3,3 балла. Горожане пишут, что здесь развитая инфраструктура, много новостроек и магазинов. Но вот портят все ежедневные 10-балльные пробки на дорогах.

Дзержинский район оценили в 3,4 балла. Главным минусом района жители считают мусор прямо на улицах. Другие же пишут, что в этой части мегаполиса цены на квартиры неоправданно высокие. Из плюсов жители выделяют большое количество зелени и качественный ремонт дорог.

Кировскому району дали 3,7 балла. Отрицательными сторонами района считают частые драки, пьяных людей на улицах. Также оставляет желать лучшего качество дорог, пробки, наличие промзоны, а малое количество зелени. Из плюсов жители Кировского района выделили хорошую инфраструктуру – близко ТРЦ МЕГА, торговые центры Ленинского района, удобная транспортная развязка.

Центральный район оценивают в 3,8 балла. Здесь жалуются на плохой воздух, неприятный запах на улице, отутствие зелени, частые пробки при поездках на левый берег, а также обилие высоток. Плюсами называется удобная инфраструктура, наличие развлекательных заведений, магазинов, станций метро, парков.

Железнодорожный район получил оценку 3,9 балла. Жители считают его уютным и спокойным, но в то же время грязным. Среди минусов также отмечена пыль и слякоть, ямы на дорогах. Из плюсов выделяют хорошую инфраструктуру, удобные транспортные развязки.

Заельцовский район оценили в 4 балла. Жителям не хватает пешеходных зон. Некоторые пишут, что много грязи, машин и гаражей. Из плюсов отмечают Заельцовский парк, где много зелени и свежий воздух.

Советскому району поставили оценку 4,2 балла. Главный минус, считают новосибирцы, - удалённость от центра города. Из плюсов отмечают зелень, близость леса, небольшое количество высоток.

Первомайский район получил оценку в 4,4 балла, став лучшим, по мнению жителей. Здесь нет мест для культурного досуга и имеются сложности с выездом в город, так как на улице Большевистской часто образуются заторы. Некоторые жалуются на шум по ночам от станции Инской. Из плюсов опять же выделяют наличие леса в пешей доступности и много зелени.