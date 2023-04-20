В Новосибирске, на площади Маркса, начали строить музей Александра Покрышкина

На площади Маркса в Новосибирске стартовало строительство музея имени Александра Покрышкина. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр города Анатолий Локоть.

По его словам, мэрия Новосибирска заключила соглашение с застройщиком гостиничного комплекса о предоставлении площадей под музей имени Покрышкина, пишет BFM-Новосибирск.

«Музей будет располагаться в правом крыле на первом этаже одного из зданий комплекса с отдельным входом. У нас накопилось очень много материала и экспонатов для этого музея, в том числе личные вещи Александра Ивановича Покрышкина, переданные городу его родственниками», — сообщил Анатолий Локоть.

Музей займет площадь 1200 кв. м, где разместят различные экспозиции. В частности, установят макеты трех самолетов — И-16, Як-7Б и Миг-7.

Кроме того, градоначальник отметил, что многие новосибирцы помнят площадь Макса как место хаотичной палаточной торговли. Однако строительство нового комплекса «Аэрон» позволит придать законченный вид центру левобережья.

Фото: телеграм-канал Анатолия Локтя