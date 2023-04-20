Новосибирский зоопарк предложил жителям выбрать имена для белых медвежат

Зверята родились в декабре прошлого года — имен у них пока нет.
Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило предложил горожанам выбрать имена для малышей-медвежат, которые в декабре прошлого года родились на свет у четы белых медведей — Кая и Герды. Четыре месяца спустя стал известен и пол новорожденных — обе девочки.
Варианты имен для медвежат новосибирцы стали предлагать в комментариях к посту в телеграм-канале зоосада. Вот лишь некоторые из имен, предложенных креативными новосибирцами: Рада и Мира, Вира и Ара, Снежинка и Зефирка, Зита и Гита. Есть и чисто «русские сочетания»: Маша и Фрося, Душенька и Марфушенька или Беляна и Забава. В списке претендентов — Биба и Боба, Оля и Яло Санса и Арья и множество других вариантов.
Как назовут белых малышек станет известно 1 июня, когда Новосибирский зоопарк озвучит победившие имена.
Фото: Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило
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