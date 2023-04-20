Стало известно, кто будет строить комплекс по переработке ТКО на левом берегу Новосибирска

В Новосибирской области завершилось рассмотрение конкурсных предложений двух предприятий на право заключения концессионных соглашений для создания и эксплуатации левобережного комплекса по переработке твердых коммунальных отходов. Наибольшее количество баллов получило новосибирское предприятие МУП «Спецавтохозяйство».

На сайте министерства ЖКХ и энергетики региона разместили протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений по левобержному комплексу, который планируется к реализации на территории Верх-Тулинского сельского совета. Предложения подали два предприятия – ООО «Орбита» и МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство». Комиссия провела рассмотрение и оценку конкурсных предложений предприятий, признала их соответствующими требованиям Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и конкурсной документации, а также произвела сравнение результатов итоговых расчетов по всем критериям в соответствии с заявленными показателями.



Победителем конкурса стало предприятие МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство», предложившее лучшие условия реализации проекта в сравнении с другими участниками по конкурсным критериям, которые определены постановлением правительства Новосибирской области от 06.10.2022 № 459-п, а именно в части срока создания объекта соглашения, доли твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, размера концессионной платы и гарантированного ежегодного объема загрузки.