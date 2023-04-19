Порадует ли новосибирцев майская погода в 2023 году?

В мае-2023 года жары в Новосибирске в не ожидается – максимальная температура составит +19 градусов. Такой прогноз составили синоптики «Яндекс.Погоды», ориентируясь на усреднённые данные за последнее десятилетие.

По информации погодного сервиса, в последний весенний месяц ожидается 8 ясных дней, 9 дней с обильными осадками и 14 дней с переменной облачностью. Самый жаркий день придется на 14 мая: воздух прогреется до +19. Самая низкая температура придется на 1 и 2 мая.

Сервис world-weather.ru тоже не обещает новосибирцам аномальной жары. Эксперты отмечают, что температура не поднимется выше +20 градусов. В среднем в мае ожидается теплая погода +15 градусов. Солнечных дней будет 11, с переменной облачностью – 16, а пасмурных – 4.

Синоптики Gismeteo указывают, что с 6 по 11 мая будет самая теплая погода в месяце: температура воздуха в эти дни поднимается до +22 градусов.