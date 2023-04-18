Оставайтесь на берегу: с 18 апреля новосибирцам запрещено выходить на лед Оби

В Новосибирске с 18 апреля жителями запрещено выходить на лед на водохранилище, водных объектах города и на реке Оби.

Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. Причиной стало резкое увеличение сбросов в нижний бьеф Новосибирского водохранилища. Также повысился уровень воды в Оби. Увеличение сбросов приведет к подтоплению и разрушению ледового покрытия на водных объектах.

Запрет связан с повышенным риском несчастных случаев на льду.