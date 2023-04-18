18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Оставайтесь на берегу: с 18 апреля новосибирцам запрещено выходить на лед Оби

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Запрет связан с повышенным риском несчастных случаев на льду.

pxhere.com

В Новосибирске с 18 апреля жителями запрещено выходить на лед на водохранилище, водных объектах города и на реке Оби.

Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. Причиной стало резкое увеличение сбросов в нижний бьеф Новосибирского водохранилища. Также повысился уровень воды в Оби. Увеличение сбросов приведет к подтоплению и разрушению ледового покрытия на водных объектах.

Запрет связан с повышенным риском несчастных случаев на льду.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: