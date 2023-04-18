Оставайтесь на берегу: с 18 апреля новосибирцам запрещено выходить на лед Оби

Запрет связан с повышенным риском несчастных случаев на льду.
В Новосибирске с 18 апреля жителями запрещено выходить на лед на водохранилище, водных объектах города и на реке Оби.
Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. Причиной стало резкое увеличение сбросов в нижний бьеф Новосибирского водохранилища. Также повысился уровень воды в Оби. Увеличение сбросов приведет к подтоплению и разрушению ледового покрытия на водных объектах.
Запрет связан с повышенным риском несчастных случаев на льду.
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