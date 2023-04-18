Из-за полумарафона перекроют движение на нескольких новосибирских улицах

Об ограничениях, которые будут действовать 23 апреля, сообщили в мэрии Новосибирска.
Из-за весеннего легкоатлетического полумарафона, который состоится 23 апреля, в Новосибирске ограничат движение транспорта.
Об этом рассказали в пресс-центре городской администрации. Спортивное мероприятие пройдет в Советском районе. Запрет будет действовать с 8 утра до 14.30.
Полумарафон затронет сразу несколько улиц: проспект Академика Коптюга, улицу Николаева, а также проспекты Академика Лаврентьева и Академика Будкера.
Кроме того, на указанных улицах запретят парковку — начиная с 7 утра и до окончания полумарафона.
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