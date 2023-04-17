18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

17 апреля в Новосибирской области установлено начало пожароопасного сезона

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Министерство природных ресурсов и экологии региона призывает новосибирцев быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности.

pixabay.com

На территории региона в соответствии с постановлением губернатора Новосибирской области с 17 апреля устанавливается начало пожароопасного сезона. «Законодательство в этом плане стало еще строже. Теперь, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 до 30 тыс. рублей, на должностных лиц – от 30 до 50 тыс. рублей, на юридических лиц – от 100 до 400 тыс. рублей», – отмечает министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин.

Весенние лесные пожары возникают, в первую очередь, по причине неосторожного обращения людей с огнем, нарушений правил пожарной безопасности в лесах во время отдыха, проведения полевых работ, очистки дачных и приусадебных участков от мусора и опавшей сухой листвы путем сжигания.

Напомним, работает региональная диспетчерская служба. Информация о возгораниях принимается по прямой линии 8(383)200-10-35 и единому номеру лесного хозяйства 8-800-100-94-00.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: