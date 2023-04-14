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Когда будет готова станция метро «Спортивная»? Ответил Анатолий Локоть

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Вопрос о сроках ввода станции обсудили на пресс-конференции с мэром Новосибирска 14 апреля.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал причины продления сроков сдачи станции метро «Спортивная» и сообщил предполагаемую дату готовности объекта. Об этом градоначальник сообщил 14 апреля на пресс-конференции.

«Много разных причин. Прежде всего сказалось санкционное давление. Работа кипит. Мы надеемся, что к концу июня станция будет готова физически», — сказал Анатолий Локоть.

Глава города отметил, что перед вводом станции в эксплуатацию остались вопросы приведения документации для замены оборудования в соответствие.

Фото: архивы пресс-служб

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