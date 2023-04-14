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Не весенняя погодка: апрель 2023 года назван самым холодным для Новосибирской области за последние 16 лет

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Постепенное потепление ожидается лишь во второй половине месяца.

Для нашего региона апрель-2023 станет самым холодным за последние 16 лет. Об этом рассказал начальник Западно-Сибирского УГМС Александр Люцигер.

Он отметил, что среднемесячная температура в Новосибирской области будет держаться около нормы и составит +2…+5 градусов. При этом предыдущие 16 лет температура в апреле была выше нормы, что сформировало привычную устойчиво теплую погоду. Однако этот апрель прервет эту тенденцию, и такая ситуация ожидается во всей Западной Сибири.

«Согласно прогнозу, на территории Западной Сибири весь апрель будет либо около либо ниже нормы на 1 градус. Конечно, не намного ниже средних многолетних значений, но тем не менее не выше, как было все предыдущие 16 лет», — прокомментировал начальник УГМС на пресс-конференции в ТАСС.

Первая половина апреля в Новосибирской области показала перепад дневной температуры от -4…+1 до +5…+10 градусов, местами воздух прогрелся даже до +15. Во второй половине месяца ожидается постепенное повышение температуры. По ночам — до +3…+8 градусов, а днем — до +5…+10, в некоторых районах может быть и до +15. Последние пять дней южную часть региона ждет потепление до +20…+25 градусов.

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