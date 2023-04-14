Дом Кондратюка снесли в Новосибирске — музей полностью реконструируют

В Новосибирске снесли мемориальный музей основоположника космонавтики Юрия Кондратюка. Здание будет полностью реконструировано. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил мэр города Анатолий Локоть.

На все работы выделено 180 миллионов рублей. Власти отмечают, что дом основоположника космонавтики был построен из шлакоблока, поэтому конструкция не подлежит восстановлению. Подрядчик сохранит детали и исторические артефакты — надпись «1924 год», название «АО «Союзхлеб», латунные ручки оконных проемов и дверей.

Главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин сообщил, что строители сделали фундамент неглубокого заложения. Когда весной оттаивала почва, конструкция начинала шататься.

Здание восстановят с сохранением его исторического облика 1924 года. Работы планируют завершить к концу следующего года.

Фото: 2ГИС