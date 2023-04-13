В новосибирском бассейне «Нептун» заменят витражи и модернизируют цоколь

В рамках реализации программы «Развитие физической культуры и спорта Новосибирской области» в 50-метровом бассейне будет проведен капитальный ремонт фасада здания с заменой витражных конструкций, а также ремонт цокольной части здания.

На данный момент разработана проектно-сметная документация, идут конкурсные процедуры.

— Летом бассейн всегда закрывается на один-два месяца для смены воды, технических и мелких ремонтных работ. К этому году состояние фасадных конструкций уже требовало более серьезного ремонта. В рамках проекта планируется осуществить замену фасада и витражных конструкций на более облегченную конструкцию с хорошей межфасадной вентиляцией, - пояснил министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов.

На сегодняшний день единственный действующий 50-метровый бассейн «Нептун» является главной тренировочной базой для большей части сборной команды Новосибирской области по плаванию. Также здесь проводятся занятия спортсмены по плаванию и подводному спорту, спортивно-оздоровительному плаванию, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и свободное плавание. В бассейне есть восемь 50-метровых плавательных дорожек для классического и подводного плавания, игровой зал, оборудованный тренажерный зал для спортсменов, гардероб на 400 мест, парковка.

На время ремонта бассейна, который планируется начать в мае и завершить в октябре, спортсмены ГАУ НСО ДО «СШОР водных видов спорта» будут переведены в бассейн «Маяк», а сборная команда Новосибирской области будет проводить тренировки в бассейне «Лазурный».

Бассейн «Нептун» был построен в 1969 году. Летом 2016 года в бассейне был проведён ремонт инженерных систем, в первую очередь душевых и раздевалок. Кроме того оборудованы современные кабинеты для методистов, тренеров, оборудован спортзал с современным спортивным инвентарем, создан медицинский кабинет, который необходим для подготовки и контроля здоровья спортсменов, а также установлена система фиксации финиша.

В 2015 году на базе бассейна «Нептун» по распоряжению губернатора области было организовано государственное автономное учреждение Новосибирской области «Центр спортивной подготовки по плаванию», через год учреждение было переименовано в ГАУ НСО «Центр водных видов спорта», сейчас учреждение носит название ГАУ НСО ДО «Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта».