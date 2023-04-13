Будут ли новосибирские фонтаны работать в День Победы?

Новосибирские фонтаны планируют включить к Дню Победы. Об этом корреспонденту НДН.инфо сообщил директор МУП «Горфонтан» Валерий Науменко. Вечером 8 мая фонтаны запустят в тестовом режиме.

«Ежегодно мы всегда их включаем ко Дню победы. Пару раз мы запускали фонтаны 1 мая, но это очень рано, земля еще холодная. Главное ограничение сейчас – это неработающий слив воды, он жутко перемерз, потому что холодные температуры ночью. Совсем не комильфо», – рассказал господин Науменко.

Кроме того, он отметил, что специалисты сейчас отогревают фонтаны кипятком — весна выдалась нестандартной, по ночам ударяют сильные заморозки, и система просто не оттаивает.

«Мы постараемся 8 мая главные фонтаны запустить, но вообще в планах включить все, если погода позволит», – заключил Валерий Науменко.

Фото: 2ГИС