В Новосибирской области обустроят новое зеленое пространство — парк «Гагаринский»

Парки, скверы, аллеи, победившие в ходе Всероссийского голосования по выбору объектов благоустройства, включаются в проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» и благоустраиваются за счет федеральных и областных средств. За 2 года в Новосибирской области победили 42 проекта.

В этом году Всероссийское голосование стартует 15 апреля, в нем участвуют объекты в 10 городах региона. «Общественные пространства, которые победят в голосовании, в обязательном порядке получат финансирование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», – сообщил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. Как пояснил министр, в 2021 году в голосовании победили 28 объектов, в 2022 – 14 общественных пространств. Большинство проектов-победителей 2021 года уже реализованы, а проекты, за которые голосовали граждане 2022 году, включены в план благоустройства в текущем году.



Из реализованных проектов, победивших ранее в голосовании, можно отметить такие крупные объекты как парк «Гагаринский» в р.п. Сузун, парк в Индустриальном микрорайоне в г. Искитим, сквер «Рябинушка» в Куйбышеве, сквер «Геофизик» в г. Обь. В Новосибирске в прошлом году участвовал в голосовании парк «Каменка», он также благоустраивается, работы будут завершены в этом году.

Напомним, Всероссийское голосование по выбору объектов благоустройства на 2024 год пройдет в период с 15 апреля по 31 мая на единой онлайн-платформе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».