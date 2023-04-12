На площадке Промышленно-логистического парка Новосибирской области построят мощный ИТ-хаб

Строительство центра обработки данных (ЦОД) на площадке Промышленно-логистического парка Новосибирской области начинает группа компаний Key Point при поддержке Правительства региона. Открытие ЦОД в Новосибирске станет важным шагом не только на пути к улучшению сервиса абонентов, но и позволит увеличить безопасность хранения и обработки данных.

11 апреля состоялась церемония закладки первого камня в фундамент будущего центра. «Новосибирская область уверенно наращивает темпы создания и потребления цифровых услуг, а для успешного использования диджитал-сервисов нужна надежная инфраструктурная база дата-центров. Уверен, новый центр обработки данных будет иметь стратегическое значение для всего Сибирского региона, он станет инфраструктурным фундаментом для запуска новых цифровых проектов не только в Новосибирской области, но и за ее пределами. Рад, что крупные игроки ИТ-рынка видят инвестиционную привлекательность нашей территории и выбирают именно нашу землю для возведения подобных объектов», – подчеркнул министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников отметил, площадка ПЛП позволяет размещать на своей территории такие энергоемкие объекты, как дата-центры. В настоящее время ведется строительство подстанции на 49 МВт с возможностью дальнейшего увеличения мощности, запуск планируется в конце 2024 года. Резиденты Компании на территории ПЛП на конец 2022 года уже вложили в свои проекты 58,8 млрд рублей, создали 6 063 рабочих мест и перечислили более 1 млрд рублей налогов в региональный бюджет за 2022 год.

Проект региональной сети дата-центров инициирован группой компаний Key Point. Он включает в себя строительство объектов в 30 регионах в течение ближайших 6 лет. В Новосибирске строительство будет реализовано в два этапа, общая проектная мощность ЦОД составит 8 МВт. Емкость каждой из очередей – 440 стоек по 5 кВт ИТ-нагрузки. Всего к моменту завершения проекта регион получит 880 коммерческих стоек, соответствующих международным стандартам по обеспечению стабильной работы вычислительных систем любого поколения. Новый ЦОД будет проходить сертификацию Uptime Institute по уровню надежности Tier III.

Запуск в эксплуатацию первой очереди запланирован на декабрь 2023 года. Объем инвестиций в строительство двух очередей дата-центра составляет 2,5 млрд руб. Проект реализуется на участке на территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области, ранее предоставленном ПАО «ВымпелКом», который станет одним из ключевых клиентов ЦОД в Новосибирске.

«ЦОД в Новосибирске станет вторым крупным проектом, реализованным в рамках программы по строительству сети дата-центров группы компаний Key Point. В результате в регионе оперативно появится высококачественный объект базовой инфраструктуры, пользуясь услугами которого предприятия и компании из любых отраслей смогут развивать свои ИТ-сервисы», – сказал сооснователь группы компаний Key Point Евгений Вирцер.

Как отмечают в компании ПАО «ВымпелКом», открытие ЦОД в Новосибирске станет важным шагом не только на пути к улучшению сервиса абонентов, но и позволит увеличить безопасность хранения и обработки данных.