В Новосибирской области запустят пять новых научно-популярных туристических маршрутов

Пять новых маршрутов научно-популярного туризма в Новосибирской области утверждены Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и будут запущены в 2023 году. Новые маршруты были также представлены на Форуме сибирского гостеприимства «Дикоросы».

Новосибирская область вошла в число пилотных регионов, приступивших к формированию научно-популярного тура в рамках Десятилетия науки и технологий в России. Научно-популярный тур «Тропой науки. Новосибирск» был презентован одним из первых в России в ноябре 2022 года.

Как сообщила член Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах, старший научный сотрудник Института неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН Елизавета Лидер, на сегодняшний день утверждено еще 5 специализированных научно-популярных туров Новосибирской области: «Путешествие в науку. Науки о Земле и их обитателях», «Нескучно-научно», «Коротко о научном», «Научный Новосибирск», «Ядерная физика, космос и авиация». «Это туры от 1 до 4–х дней, рассчитанные на самую разную аудиторию туристов. Это специализированные маршруты, направленные на естественно-научные дисциплины, аэрокосмическую отрасль и т.д. Продолжительные туры представляют собой комбинированные маршруты, которые совмещают посещение научных институтов и ВУЗов со стандартными туристическими объектами», - подчеркнула эксперт.

Заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова сообщила, что в 2023 году министерство планирует подать заявку на включение тура «Тропой науки. Новосибирск» в перечень национальных брендовых туристических маршрутов. Маршрут «Тропой науки. Новосибирск» длиною в четыре дня позволяет туристу познакомиться с такими объектами, как Большой планетарий России, Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», Институт ядерной физики с осмотром ядерного коллайдера, Научно-исследовательский институт цитологии и генетики с мастер-классом по выделению ДНК из банана, Сибирский научно-исследовательский институт им. С.А. Чаплыгина с демонстрацией аэродинамической трубы малых дозвуковых скоростей, зала статических и динамических испытаний самолётов и зала ресурсных испытаний SSJ-100, а также посетить самый большой зоопарк в Сибири, Центр океанариума и морской биологии, Новосибирский государственный университет и Учебный центр Западно-Cибирской железной дороги.

Фото: 2ГИС